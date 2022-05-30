TFF 1. Lig play-off finalinin adı İstanbulspor Bandırmaspor oldu. Futbolseverlerin şimdiden büyük bir merakla beklediği zorlu randevuya ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig play-off final müsabakasına sahne olacak zorlu İstanbulspor Bandırmaspor maçı, 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

İSTANBULSPOR BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbulspor Bandırmaspor play-off final maçının nerede ve saat kaçta oynanacağı henüz belli olmadı.