Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 34. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

17 Temmuz Cuma:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: Direnç Tonusluoğlu

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Giresunspor-Altay: Kadir Sağlam

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Arda Kardeşler

17.30 Hatayspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Murat Erdoğan

17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan

17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor: Hüseyin Göçek

19 Temmuz Pazar:

17.30 Eskişehirspor-Boluspor: Emre Malok

17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Mert Güzenge