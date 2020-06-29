Ligde 15 ceza puanı bulunan Eskişehirspor, 30. hafta mücadelesinde Altay'la 2-2 berabere kalmasına rağmen ligin bitimine 4 hafta kala lige veda etti.
İki takımın daha düşeceği ligde son 4 maç öncesinde 20 puana sahip Adanaspor ve 24 puanlı Osmanlıspor küme düşme hattında bulunuyor. Bu iki takımın üzerinde 27 puana sahip Boluspor ve 32 puanlı Altınordu yer alıyor.
Ligde 31. haftada alınacak sonuçlara göre Adanaspor da lige veda edebilir.
Küme düşme bölgesinde yer alan Adanaspor ve Osmanlıspor'un yanı sıra Boluspor'un kalan maç programları şöyle:
Adanaspor: Altınordu, Ekol Göz Menemenspor (D),Hatayspor, Fatih Karagümrük (D)
Osmanlıspor: Altay (D),Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor (D),Ekol Hastanesi Balıkesirspor
Boluspor: Hatayspor, Fatih Karagümrük (D),Akhisarspor, Eskişehirspor (D)
TFF 2. LİG'E DÜŞEN SÜPER LİG EKİPLERİ
İlk olarak 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliklerinin ardından 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan ligde bu sezon 57. sezon heyecanı yaşanıyor.
Ligde bu sezona kadar 173 takım bir alt lige düştü. Daha önce TFF 1. Lig'de 4 kez Süper Lig vizesi alan Eskişehirspor, aynı kategoride 1991-1992 sezonunda küme düşme acısı yaşamıştı.
1990-1991 sezonundan bu yana daha önce Süper Lig'de yer alan en az 1 ekip sezon sonunda TFF 1. Lig'e veda etti.
Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan önce Süper Lig'de yer alan ekiplerden Manisaspor, TFF 3. Lig'de Bölgesel Amatör Ligi'ne, Kardemir Karabükspor ise TFF 2. Lig'den TFF 3. Lig'e düşmüştü.
ÜST SIRALAR
Ligde 57 puanla lider durumda bulunan Hatayspor'u 53 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip ediyor. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde Hatayspor'un deplasmanda Boluspor'u yenmesi halinde takipçilerinin alacağı sonuçlar Hatay ekibini Süper Lig'e taşıyabilir. Boluspor'u yenmesi halinde puanını 60'a çıkaracak Hatayspor, Adana Demirspor'un mağlup olması, Bursaspor ve Akhisarspor'un puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
Adana Demirspor, Bursaspor ve Akhisarspor'un play-off barajında bulunduğu ligde 47 puana sahip Altay da aynı puana sahip Fatih Karagümrük'ün önünde averajla play-off için iddiasını sürdürüyor. Ancak sezon sonunda iki takımın puan eşitliği halinde Fatih Karagümrük, sezon içindeki maçlarda rakibine karşı üstün durumda bulunduğu için üst sırada yer alacak.
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