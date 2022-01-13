YouTube'a açık çağrı!

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Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı imzacısı teyit platformları, yanlış bilgi ve dezenformasyona karşı harekete geçmesi için çevrimiçi video paylaşım platformu YouTube’a çağrıda bulundu.

Aralarında Türkiye’den Teyit ile Doğruluk Payı’nın da bulunduğu dünya genelinde 80’den fazla teyit platformu, YouTube’taki yanlış bilgi sorununun hayati ancak buna karşın bugüne kadar atılan adımların yetersiz olduğunu vurgulayarak, bu alanda çözümün şeffaflık, kararlılık ve işbirliğinden geçtiğine dikkat çekti.

Yanlış bilgi ve dezenformasyon sorununa karşı YouTube’un izlediği yöntemleri yetersiz bulan dünyanın çeşitli ülkelerindeki sekseni aşkın teyit platformu, bu duruma dikkat çekmek için bir açık mektup yayınladı.

Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı (International Fact-Checking Network) imzacısı teyit kuruluşlarının yayınladığı açık mektupta, YouTube’a yanlış bilgiyle mücadele ve doğru bilgiye erişim konusunda katkısının elzem olduğu vurgulandı.

“DEZENFORMASYONUN ANA KANALLARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ”

COVID-19 pandemisi ile birlikte dünyada artan dezenformasyon ve mezenformasyonun sosyal uyum, demokrasi ve halk sağlığı açısından ne kadar yıkıcı olabileceğine şahit olunduğunu belirtilen mektupta, “Doğrulama kuruluşlarından oluşan uluslararası bir ağ olarak, yanlış bilginin çevrimiçi ortamda nasıl yayıldığını izliyor ve YouTube’un giderek dünya çapında çevrimiçi dezenformasyon ve mezenformasyonun ana kanallarından biri haline geldiğini görüyoruz. Bu, küresel teyit topluluğu olarak bizim için önemli bir endişe kaynağıdır” denildi.

“KOMPLO TEORİSYENLERİ GRUPLARI SINIR TANIMADAN BÜYÜYOR”

YouTube’da sınır tanımadan büyüyen ve işbirliği yapan komplo teorisyeni gruplarına dikkat çekilen mektupta, şu örneklere yer verildi:

“Platform içinde Almanya’da başlayan, İspanya’ya sıçrayan ve Latin Amerika’ya yayılan uluslararası hareket buna bir örnek. Diğer yanda milyonlarca başka kullanıcı, aşıları boykot etmeye veya COVID-19 enfeksiyonlarını uydurma yöntemlerle tedavi etmeye teşvik eden Yunanca ve Arapça videolar izliyordu. COVID-19 dışında, YouTube videolarında yıllardır sahte kanser tedavilerinin tanıtımı yapılıyor. Platform Brezilya’da, savunmasız gruplara yönelik nefret söylemini güçlendirmek için kullanılıyor ve on binlerce kullanıcıya erişiyor. Öte yandan seçimler de güvende değil. Filipinler’de sıkıyönetim yıllarında gerçekleşen insan hakları ihlallerini ve yolsuzlukları inkar eden ve 2 milyondan fazla görüntülenen yanıltıcı içerik 2022 seçimlerindeki adaylardan biri olan, ölen diktatörün oğlunun itibarını parlatmak için kullanılıyor. Tayvan’da yapılan son seçim, asılsız dolandırıcılık suçlamalarıyla gölgelendi. Geçtiğimiz yıl şiddet yanlısı bir kalabalık, Amerikan Kongre Binasına baskın yaptığında tüm dünya dezenformasyonun sonuçlarına tanık oldu. ABD başkanlık seçimlerinin öncesinden ertesi güne kadar, seçimde ‘hile’ yapıldığı anlatısını destekleyen YouTube videoları 33 milyonun üzerinde izlendi. Örnekler sayılamayacak kadar fazla.”

“YOUTUBE’A YARDIM EDEBİLİRİZ”

YouTube, işe yaradığı kanıtlanmış yöntemlerden kaçındığı ifade edilen mektupta, “Şirketin son zamanlarda bu sorunu çözmek için bazı adımlar atmasından memnunuz, ancak platformda günbegün gördüklerimize dayanarak, bu çabaların işe yaramadığını ve YouTube’un atılan adımların etkililiğini kanıtlamak için nitelikli veri üretmediğini düşünüyoruz. Hazırız ve YouTube’a yardım edebiliriz. Bu konuları görüşmek ve işbirliği için ileriye dönük yollar bulmak amacıyla sizinle bir araya gelmek istiyoruz ve bu teklife vereceğiniz yanıtı bekliyoruz” denildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SIRALANDI

YouTube CEO’su Susan Wojcicki’ye harekete geçme çağrısı yapılan mektupta, uzun süredir internetteki yanlış bilgi sorunuyla mücadele eden teyit platformlarının, bu alanda çözüme dair şu önerilerine yer verildi:

İzlenecek politikaları ve kullanılan algoritmayı, platformdaki yanlış bilgi sorununa yönelik anlamlı bir yoruma izin vererek çözüme katkı sunabilecek şekilde, şeffaflıkla paylaşmak.

İfade özgürlüğünü kısıtlama riskini barındıran içerik kaldırma yöntemi yerine sorumluluk alarak bağlam vererek çürütme sunmak ve bu alanda çalışan bağımsız teyitçilik çabalarını destekleyecek adımlar atmak.

Sürekli ve kasıtlı olarak yanlış bilgi yayan ve özellikle bu içeriklerden ekonomik çıkar elde edenlere karşı kararlı bir yaptırım politikası uygulamak.

içeriklerden ekonomik çıkar elde edenlere karşı kararlı bir yaptırım politikası uygulamak. İngilizce dışındaki dillerde de etkin bir moderasyon politikası geliştirmek.

Teyit’in Vizyon ve Strateji Sorumlusu Gülin Çavuş da “Yanlış bilgi sorununun göz ardı edilemeyecek paydaşlarından birinin sosyal medya platformları ve sahip oldukları algoritmalar olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz ve platformları bu konuda adım atmaya çağırıyoruz” dedi.