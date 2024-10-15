TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası'ndan 'Cumhuriyet Konseri'

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57 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), Cumhuriyet’in 101. yılını anlamlı bir etkinlikle kutluyor. Geçtiğimiz aylarda özel bir organizasyonla açılış konserini gerçekleştiren TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası halka açık ilk konserini ise; TEV yurt dışı bursiyerlerinden, MSGSÜ Öğretim Üyesi ve keman virtüözü Özcan Ulucan’ın yönetiminde 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 20:00’da Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleştirecek.

TEV mezun bursiyerleri usta piyanist Birsen Ulucan ve kemancı Özcan Ulucan'ın solistliğinde gerçekleşecek bu özel konser, Cumhuriyetimizin ışığında yetişen değerli sanatçılar müzikseverlere bir sanat şöleni vadediyor.

Konser programında, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası için bestelenmiş olan Özkan Manav’ın "Horonlar" adlı eserinin yanı sıra klasik müzik dünyasının en önemli bestecilerinden F. Mendelssohn-Bartholdy ve P.I. Tchaikovsky'nin eserleri seslendirilecek. EV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası'nın “Cumhuriyet Konseri”ne katılmak isteyenler için biletler Biletix.com'da satışa çıktı.