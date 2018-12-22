Tetiş Yapı Elazığspor: 1- Altay: 1 | MAÇ SONUCU

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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile Sivas'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Altay bu skorla puanını 17 yaparken, ekonomik yönden zor günler geçiren Tetiş Yapı Elazığspor puanını 16'ya çıkardı.
Tetiş Yapı Elazığspor: 1- Altay: 1
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner, Fatih (Murathan dk. 83 ?), İdrissa Diarra, Tatos, Mehmet, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Adem, Bagayoko, Ahmet Aras (Kadir Taşoğlu dk. 58), Lamine Diarra
Yedekler: Ahmet Doğan, Onur, Ali, Eren, Kadir Taşoğlu, Erhan
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Altay: Emre Koyuncu, Metin, Hüsamettin (Kappel dk. 58), İbrahim Öztürk, Özgür, Gençer Mustafa, Atakan, Tevfik (Habib Daf dk. 46) Paixao, İbrahim Akın (İhsan dk. 87)
Yedekler: Egemen, Serkan, Ulaş, Adnan
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Lamine Diarra (dk. 56) (Tetiş Yapı Elazığspor), Paixao (dk. 74) (Altay)
Kırmızı kart: Bagayoko (dk. 89) (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Adem, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Murat, Metin, Tevfik (Altay)
MAÇTAN POZİSYONLA
55. dakikada savunmanın arkasına sarkan Lamine Diarra ceza sahasına girerek yerden uzak kale direğine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
73. dakikada ceza sahasına giren Paixao, Kadir Taşoğlu’nu müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
79. dakikada ceza sahası önünden Tatos’un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
89. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
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