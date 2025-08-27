Habertürk
        Haberler İlandır Tether (USDT) işlemleri artık Garanti BBVA Kripto'da

        Tether (USDT) işlemleri artık Garanti BBVA Kripto'da

        Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kripto yatırımcısı tarafından tercih edilen stablecoin USDT (Tether), 14 Ağustos itibarıyla Garanti BBVA Kripto platformunda alım satım ve transfer işlemleri için kullanıcılarla buluştu. Artık kullanıcılar, Ethereum ağı üzerinden USDT varlıklarını transfer edebilecek ve USDT paritelerinde kolayca işlem yapabilecek.

        Kaynak
        İlandır
        Giriş: 27.08.2025 - 11:50 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:50
        Garanti BBVA Kripto, stablecoin dünyasının önde gelen oyuncusu USDT (Tether) ile alım satım ve transfer hizmetlerini başlattı. Platform kullanıcıları, USDT paritelerinde işlem yapabiliyor ve Ethereum ağı üzerinden USDT varlıklarını doğrudan transfer edebiliyor.

        ABD dolarına sabitlenmiş kripto varlık: USDT

        Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, USDT’nin Garanti BBVA Kripto platformuna eklenmesine ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu: “Kripto paralara yönelik yatırım ilgisi hem dünyada hem ülkemizde hızla büyüyor ve yatırımcıların stablecoin kullanımı gözle görülür şekilde artıyor. USDT (Tether), ABD dolarına sabitlenmiş bir kripto varlık olarak, kullanıcılarımıza hem alım satım hem de transfer işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Garanti BBVA Kripto olarak, kullanıcılarımıza hızlı ve kolay bir yatırım deneyimi sunmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. USDT’yi platformumuza ekleyerek, kullanıcılarımızın Ethereum ağı üzerinden varlık transferlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesini ve USDT paritelerinde alım satım yapabilmesini mümkün kılıyoruz. Türkiye’de bir banka çatısı altında kripto hizmetleri sunan ilk platform olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini güçlü teknoloji ve bankacılık deneyimimizle desteklemeye devam ediyoruz.”

