05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köylerinin arasında bulunan Testere Vadisi, ilginç kayalık oluşumlarıyla dikkati çekiyor.
AA'nın haberine göre vadinin her iki tarafını kaplayan dik kayalıkların bulunduğu bölge, görünüşü nedeniyle doğa sporcuları tarafından "Testere Vadisi" olarak adlandırılıyor.
Ortasından geçen akarsuyun kenarlarında oluşan ve 70 metreye kadar uzanan dik kayalar, baş döndürücü şekilleriyle güzel görüntüler oluşturuyor. Görünüşüyle adeta misafirlerini büyülen vadi, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları bekliyor.
TABAKALARIN DİKLEŞMESİYLE KİLLİ BİRİMLER AŞINMIŞ
Iğdır Üniversitesi Coğrafya Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Adem Yulu, yaptığı açıklamada, Testere Vadisi'ndeki bu oluşumların dünyanın farklı bölgelerinde görüldüğünü söyledi.
Vadinin ilgi çekici jeomorfolojik şekiller barındırdığını belirten Yulu, şunları kaydetti:
"Buradaki arazi, jeolojik özellikleri açısından kum taşı ile kil taşı evrelerinin art arda geldiği bir fliş (kaya tabakaları dizisi) arazisidir. Özelikle Kretase ve Tersiyer devirlerinde meydana gelen fliş arazisinin bulunduğu tabakalar, ilk oluştuğunda yatay olarak gelişmiş olmasına rağmen daha sonra tektonik aktivitelerle kıvrılmış, hatta 90 derece dikleşmiştir. Bu tabakaların dikleşmesine bağlı olarak killi birimler kolaylıkla aşınmış ve geriye bugünkü ilginç coğrafi görünüme sahip farklı özellikteki kum taşları kalmıştır.
"BURADAN HERKES ÇOK MEMNUN KALIYOR"
Testere Vadisi'ni gezmeye gelen doğa severlerden Gürkan Mengüloğul, vadide doğa sporları ve fotoğrafçılık alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Vadideki kayalıkların doğa severlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çektiğini dile getiren Mengüloğul, "Vadinin kaya yapısı çok farklı. Zaman zaman il dışından gelen misafirlerimizi buraya getiriyoruz, gezdiriyoruz, fotoğraf çekimi yaptırıyoruz. Herkes çok memnun kalıyor. Burada doğa yürüyüşü, teknik tırmanış, fotoğraf çekimi ve ekstrem doğa sporları yapılabilir." dedi.
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