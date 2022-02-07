TRT1'in yeni dizilerinden biri olan Teşkilat 33. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaştı. Bu yeni bilgiler ışığında Halit'in, Yıldırım’ı hiç beklemediği bir yerden vurması geceye damga vurdu. İşte Teşkilat 33. yeni bölüm özeti ve tek parça izleme linki...

TEŞKİLAT 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

TEŞKİLAT 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Elçi’nin ölümüyle birlikte bir darbe daha alan Yıldırım büyük bir vurgun yapmanın peşine düşer. Nemesis’in ilk adımı için uygulamaya koyduğu plan tüm Türkiye’yi derinden etkileyecek olaylar silsilesinin de başlangıcı olur.

Ekip, Yıldırım’ın planının ne olduğunu öğrenmek için yaptığı operasyonda daha önce hiç bilmedikleri yeni bir gerçekle yüzleşir. Bu yüzleşme birçok sorunla birlikte yeni planları ortaya çıkarır.

Diğer yanda Halit, kızı ile ilgili yeni bilgilere ulaşır. Bu yeni bilgiler ışığında Halit, Yıldırım’ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Nemesis’in ortaya çıkışıyla beraber Serdar ve Zehra ölümün eşiğindeyken Serdar için beklenmedik yeni sürprizler ortaya çıkar.

TEŞKİLAT 33. SON BÖLÜM TEK PARÇA!