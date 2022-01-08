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Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son aylarda artan gıda fiyatlarının tüketici kadar esnafı da sıkıntıya soktuğunu bildirerek,

Katma Değer Vergisi'nin (KDV) oranında indirime gidilmesi talebinde bulundu.

Gıda ürünlerinin toptan alımında KDV oranının yüzde 1 olduğunu belirten Palandöken, "Esnafımız gıda ürünlerini toptan alırken yüzde 1 oranında KDV ödediği malları perakende satarken yüzde 8 oranında KDV ekliyor. Örneğin eti toptan alan kasap yüzde 1 KDV ödeyerek alıyor, aynı eti perakende satarken yüzde 8 KDV eklemek zorunda kalıyor. Lokantacı halden aldığı sebzeye yüzde 1 KDV öderken yaptığı yemeği müşterisine sattığında yüzde 8 KDV ekliyor" dedi.

Oran farklılıklarının bir takım sorunlar yarattığını kaydeden Palandöken, "Oran farklılıkları hem esnafa sıkıntı oluyor hem de yük vatandaşın üzerinde kalıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların gıda alışverişindeki yükünün azaltılabilmesi için gıda ürünlerinin tamamında KDV oranı yüzde 1’e indirilmeli" diye konuştu.

KDV uygulamasında aynı mal ve hizmetlere farklı vergi oranlarının uygulanmasının hem kayıt dışılığı artırdığına hem de uygulamayı zorlaştırdığına dikkat çeken Palandöken, "Leblebiyi toptan aldığımızda yüzde 1, perakende satarken yüzde 8 KDV ödüyoruz. Aynı leblebiyi işleyerek satarsak KDV oranı yüzde 18’e çıkıyor. Aynı malda birden fazla KDV oranının olması hem uygulamayı zorlaştırıyor hem de kayıt dışılığı artırıyor. Bu nedenle toptan ya da perakende olduğuna bakılmaksızın tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olursa hem kayıt dışılık azalır hem de vergi gelirleri artar" ifadelerini kullandı.