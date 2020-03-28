28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, dağda yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından tesadüfen bulunarak yaklaşık 2 bin 500 yaşında olduğu tespit edilen porsuk ağacı, ihtişamlı görüntüsüyle yıllara meydan okuyor.
AA'nın haberine göre kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Andırın'ın Köprü Mahallesi sınırlarında bulunan Balk Dağı'na 4 yıl önce etkinlik için giden fotoğrafçılar, sık orman ve çalılar arasında kayboldu.
Yürüyerek 1600 rakımlı dağda yönlerini bulmaya çalışan fotoğrafçılar, bu sırada oldukça heybetli yapısıyla dikkati çeken bir ağaçla karşılaştı.
Gruptakiler fotoğrafını çektikleri ağaçla ilgili durumu daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Müdürlük ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ağacın 2 bin 500 yıllık porsuk ağacı olduğu tespit edildi.
Ağacın bulunmasını sağlayan fotoğrafçılardan Arif Avize, yaptığı açıklamada, böyle bir ağacın varlığının ortaya çıkartılmasına katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.
Ağacı görür görmez dikkatlerini çektiğini anlatan Avize, şunları dile getirdi:
"Ağaç emsallerine göre epey büyük ve iyi bir ağaçtı. Dikkate değer bir ağaçtı. Fotoğraflarını çektik. Çok yaşlı olabileceğini düşündük. Fotoğrafları ilgili makamlara gönderdik ve bunun bir anıt ağaç olması gerektiği hususunda talepte bulunduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığına uzanan bir talebimiz oldu. Bu girişimler neticesinde, bölgenin koruma altına alınması ve anıt ağaç olması anlamında bir çalışma başlatıldı. Ağaçla ilgili çalışmalar sürüyor."
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri de ağaçla ilgili koruma ve anıt çalışması yapıldığını bildirdi.
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