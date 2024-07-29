'Ters Yüz 2' Türkiye’de en çok izlenen yabancı animasyon filmi oldu

'Ters Yüz 2' Türkiye’de en çok izlenen yabancı animasyon filmi oldu

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2015 yılında vizyona giren ve sinema tarihinin kült yapımları arasında yerini alan Oscar ödüllü Ters Yüz’ün devam filmi Ters Yüz 2, dünya çapında 2024’ün en başarılı yapımlarından biri oldu. Küresel gişede 1,462 milyar dolar hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi unvanını alan Ters Yüz 2, ülkemizde de 1.890.000’den fazla kişi tarafından sinemada izlenerek Türkiye tarihinin en çok izlenen yabancı animasyon filmi oldu.

Aile hayatının değişmesiyle iç dünyasında çıktığımız eğlenceli yolculukla tanıştığımız Riley, Ters Yüz 2’de artık bir ergen olarak karşımıza çıkıyor. Riley'nin çılgın ve yoğun duygularla dolu yeni maceralarında daha önce uyum içinde çalışan Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, şimdi yeni duygular olan Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç ile başa çıkmak zorunda kalıyor.

Pete Docter’ın yönetmenliğindeki ikonik serinin ikinci filmi tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyonu olmasının yanı sıra; küresel olarak 1 milyar dolara en hızlı ulaşan animasyon film oldu. 2024'ün bugüne kadarki en yüksek hasılat yapan filmi Ters Yüz 2, şu anda 1 milyar dolar gişeyi geçen tek film konumunda. Ters Yüz 2, Türkiye’de de gişede büyük başarı elde etti Türkçe seslendirme kadrosunda Gupse Özay, Aslı İnandık, Aysun Topar, İrem Alnıaçık, Oğuz Özoğul gibi isimlerin mikrofon başına geçtiği Ters Yüz 2, ülkemizde de büyük gişe başarısı elde etti. Türkiye’de 1.890.000’den fazla kişiyi sinema salonlarına çekerek tarihin en çok izlenen yabancı animasyon filmi olan Ters Yüz 2, yerli animasyonlar da dahil tüm zamanların en çok izlenen 5. animasyon filmi unvanını aldı. Riley’nin eğlenceli macerası 2024’ün şu ana kadar en çok izlenen yabancı filmi olurken; ülkemizde en çok izlenen 4. Disney yapımı konumuna yükseldi