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        Haberler Gündem Politika Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu | Son dakika haberleri

        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM'de kurulacak komisyon ile Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Komisyonda önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:14
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        Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda geri sayım
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin 'Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız' ifadelerini kullandı.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin 'Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız' ifadelerini kullandı.

        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
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        DÜNYA PARLAMENTOLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILACAK

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacağını söyledi.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

        Ayrıntılar gelecek...

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        #Terörsüz Türkiye
        #Numan Kurtulmuş
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