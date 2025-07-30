Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM'de kurulacak komisyon ile Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Komisyonda önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız
TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin 'Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız' ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'de kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'na ilişkin 'Ağustos'un ilk haftasında ilk çalışmamıza başlayacağız. Önemli, stratejik kararlar için nitelikli çoğunluk yani beşte üç çoğunluğu arayacağız' ifadelerini kullandı.
DÜNYA PARLAMENTOLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILACAK
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Parlamentolar Birliği Toplantısı'nın önümüzdeki yıl nisan ayında İstanbul'da yapılacağını söyledi.
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