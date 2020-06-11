Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

MİT ve TSK'nın, Irak-İran sınırındaki Kandil dağında bulunan PKK Ana Karargahı'na 26 Mayıs'ta düzenledikleri ortaklaşa operasyonda, PKK Yürütme Komitesi Üyesi ve PKK Merkez Komitesi Üyesi Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul etkisiz hale getirildi.

Kırmızı renkli arananlar listesinde bulunan İsmail Nazlıkul, Haziran 2019'da Kandil'de etkisiz hale getirilen PKK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Halmat Diyar kod adlı Diyar Garip Muhammed'den sonra örgüte verdirilen en üst düzeyli ikinci kayıp olarak kayıtlara geçti.

Dünya ölçeğinde koordinasyon ve takip gerektiren bu operasyon haberi duyulmuşken, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başka bir başarılı operasyonun haberini verdi. Bakan Soylu, Elazığ-Arıcak ilçesi Göresdağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğunu duyurdu. İzzet Yiğit adlı teröristin; 2016'da Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 16 sivilin yaşamını yitirdiği, yine Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör saldırısının faili olduğunu belirlendi.

ÇOK ÖNEMLİ OPERASYON

Dünya ölçeğinde başarılı bir siyasi, askeri ve istihbari çalışmanın ürünü olarak değerlendirilen Nazlıkul ve beraberindeki teröristlere yönelik operasyon sınırdan 150 kilometre derinlikte icra edildi. Yurt dışında bu düzeyde sofistike ve sivillere zarar vermeden tam isabet kaydedilen bu operasyon, az sayıda devletin yapabileceği bir yetenek olarak görülüyor. Bu tür operasyonlar; askeri, istihbari ve operasyonel parametreler açısından üst düzeyde koordinasyon gerektiriyor.

SAHADA MÜTHİŞ TAKİP

Operasyonun detaylarına baktığımızda; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT),PKK/KCK’nın üst düzey tepe yöneticilerini etkisiz hale getirme çalışmaları kapsamında alandaki yerel saha unsurlarından gelen istihbarat kapsamında Kasım Engin Kod İsmail Nazlıkul'un yeri tespit edildi. Bölgeye intikal ettirilen istihbarat uzmanları üzerinden takibe alınan Kasım Engin’in, çoğunlukla Talabani ailesinin partisi KYB bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlenmişti. Uygun zaman ve mekanın tespit edilmesi için ısrarlı takip bırakılmadı ve MİT'in, TSK ile kurduğu koordinasyon sonucunda, 26 Mayıs 2020 gece saatlerinde düğmeye basıldı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F-16 ile terörist Kasım Engin etkisiz hale getirildi.

ADAMLARINI KORUYAMIYOR

PKK elebaşı Murat Karayılan, kısa süre önce, PKK Başkanlık ve Yürütme Konseyi üyelerinden 18 üst düzey teröristin öldüğünü kabul ederek, yeni önlemler geliştirilmesi talimatını vermişti. Örgütün geliştirdiği önlem, üst düzey yöneticilerini Kandil’in derinliklerindeki Asos ve Pencewin alanlarına kaydırmaktı. Ancak MİT-TSK operasyonunda bu önlem de işe yaramadı. Türkiye, bu operasyonla elebaşlarını adım adım takip ettiği örgüte, sınırdan 150 kilometre uzaklıktaki hedefleri etkisiz hale getirme kapasitesi bulunduğunu göstermiş oldu. PKK'nın üst düzey kadrolarına yönelik operasyonlar, örgüt elemanları için güvenli alan bulunmadığını ortaya koyuyor. Örgütün yönetici kadrosundan çözülmelerin devam edeceği belirtiliyor.

KAYNAĞINDA MÜCADELE

Terörle Kaynağında Mücadele stratejisini hayata geçiren Türkiye, Irak'ın kuzeyinde tampon bölge ve üslenme, Mehmetçiğin ağır kış şartlarında dahi yüksek rakımlı dağlardan inmemesi, Suriye'de üç bölgede sınır ötesi operasyon, İHA ve SİHA teknolojilerini kullanma, sınırlarda sıkılaştırma ve diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyor. Aynı zamanda istihbarat ve güvenlik birimleri arasında en üst düzeyde koordinasyon söz konusu. Terörle mücadelede kararlılık ve doğru hedefleri ortaya koymak kadar, bunun gereğini ifa etmek de önemli. Türkiye'nin geliştirdiği yerli teknolojik silah, imkân ve kabiliyetler, diplomasi kanallarını etkin kullanma, yetişmiş insan kaynağını yönlendirme, kurumlar arasındaki kolektif gücün yerinde ve doğru kullanımı, gösterilen siyasi irade ve kararlılık da terörle mücadelenin başarılı sonuçlar vermesini sağladı.



STRATEJİK BİR HEDEFTİ

1966 doğumlu Kasım Engin Kod İsmail Nazlıkul:

- PKK’ya 1989’da Almanya'da katıldı

- 1991-1994 yıllarında Kahramanmaraş kırsalında faaliyet yürüttü

- 1995-2005 yılları arasında yurt içindeki birçok eylemi planladı ve gerçekleştirdi

- 2006-2007 yıllarında Zap kampında eğitmenlik yaptı

- 2009’da Irak/Gare alanında HPG Basın İrtibat Merkezi sorumluluğunu yürüttü

- 2012’de Kandil alanına geçti ve PKK Merkez Komite üyeliğine getirildi

- Etkisiz hale getirildiğinde; PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesiydi.