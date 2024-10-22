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        Haberler Gündem Güvenlik Terörist kardeşler gözaltına alındı | terör örgütü PKK'ya operasyon - Haberler

        Terörist kardeşler gözaltına alındı!

        Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), İstanbul ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren aynı aileden 3 terörist yakalandı. Zeynep Taşkıran, Zübeyde Taşkıran ile Hatın Şahbaz kardeşler cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:18
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        Terörist kardeşler gözaltına alındı!
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        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in uzun süredir takibi altında olan 3 kardeş, düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi.

        2'Sİ İSTANBUL 1'İ BALIKESİR'DE GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı.

        AVRUPA'DA PROPAGANDA FAALİYETİ YÜRÜTTÜLER

        Teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörist Zeynep Taşkıran'ın, PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında Türkiye aleyhine düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı, Hatın Şahbaz'ın özellikle Almanya Köln ve Fransa Paris’te PKK/KCK adına önem atfedilen günlerde gerçekleştirilen propaganda faaliyetlerine katılım sağladığı belirlendi.

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        ALMAN VATANDAŞI OLUP İSİM DEĞİŞTİRDİ

        Daha önce PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda yer alan Zübeyde Taşkıran'ın ise Alman vatandaşı olmasının ardından isim değişikliği yaptığı, örgütsel faaliyetlerine "Denise Taşkıran" ismiyle devam ettiği öğrenildi.

        PEKÇOK BİLGİYE ULAŞILDI

        Avrupa'nın birçok yerinde PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde rol alan 3 teröriste yönelik operasyon neticesinde örgütün Avrupa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

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        #Terör örgütü PKK
        #Son dakika haberler
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