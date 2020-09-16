Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı. Ağar paylaşımında, PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olan örgütün kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın Kandil'e düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Habertürk'ten Emrah Doğru'nun sorularını yanıtlayan Ağar, "Sahadan aldığım bilgiye göre; en önemli 7 terörist başından biri olan Ali Haydar Kaytan'ı SİHA'nın geçen sonbaharda vurduğu, ancak örgüt tarafından gizlendiği ifade ediliyor" şeklinde konuştu.
Ağar yaptığı açıklamada, "Biz Murat Karayılan, Cemil Bayık'ı tanıyoruz. Ali Haydar Kaytan en az onlar kadar önemli. 7 büyük balıktan birisi" dedi.
PKK'NIN KURUCULARI ARASINDA
Terörist başı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK’nın altı kurucusundan bir olan Kaytan, hâlihazırda PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi. Ayrıca, PKK/KCK'nın ideolojik alan sorumlusu. Öcalan'dan sonra örgütün ideolojik ve teorik yönü en güçlü mensubu olarak bilinir.
Bir dönem örgütün canlı bomba ve özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonundan da sorumlu oldu. 12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurtdışına kaçtı. 1980'li yıllarda önce Almanya’dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu. Adam öldürme/kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994’de yargılandığı Almanya'da 7 yıl hapis cezası almasına rağmen, serbest bırakılmasının ardından Lübnan'a geçip, Öcalan ile birlikte yeni kadroların eğitimiyle ilgilendi.
— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) September 16, 2020
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