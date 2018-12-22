Suriye'nin kuzeyinden Amerika'nın çekileceğini açıklamasının ardından panik yaşayan terör örgütünün uzantısı PKK/PYD'nin Sözcüsü Cihan Ahmad, Rus basın yayın organı Sputnik'e açıklamalarda bulundu. Suriye rejiminin özerklik vermesi durumunda Münbiç'i Esad'a teslim edebileceklerini söyleyen Ahmad, Münbiç'te Suriye bayrağı dalgalanıp dalgalanmayacağına ilişkin soruya ise "Biz, Suriye'nin bir parçasıyız ve ayrılma çağrısı yapmıyoruz ancak özgür Suriye'nin içinde özerklik anlaşması yapmak istiyoruz" yanıtını verdi.

"KİMİN BAYRAĞI ALTINDA OLDUĞUMUZ ÖNEMLİ DEĞİL"

Merkeziyetçi Suriye'de demokrasi yoluyla çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Ahmad, "Parçalanma aşamasında olan bir ülkede yer almak istemiyoruz. Biz, bu bölgede özerklik istiyoruz ve kimin bayrağı altında olduğumuz önemli değil" dedi. Amaçlarının bölgeyi korumak olduğunu idda eden Ahmad, Suriye hükümetiyle yapılan bazı görüşmelerde sorunlar çıktığını sözlerine ekledi.