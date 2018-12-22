Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Iraklı güvenlik ve siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD’nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK’dan üst düzey bir heyetin Süleymaniye’ye gelerek buradan da Suriye’nin başkenti Şam’a dün itibari ile hareket ettiği öğrenildi. Kaynaklar; terör elebaşlarından oluşan heyetin, Suriyeli yetkililerle Amerika’nın çekilme kararı ve Türkiye’nin olası harekâtını müzakere edeceğini bildirdi.

SURİYE REJİMİ, "KOŞULSUZ BÖLGEYİ TESLİM ET" DEDİ

Suriye sahasındaki siyasi aktörlerden elde edilen bilgilere göre, geçtiğimiz pazartesi günü de Rusya ve İran öncülüğünde PYD ile Suriye rejimi yetkilileri arasında bir görüşme yapıldığı, görüşmede, Suriye rejiminin, PYD’den kontrolündeki bölgelerin tamamını koşulsuz olarak rejime teslim etmesini istediği ve bunun karşılığında da yeni Suriye anayasasında Kürtlere birtakım kültürel hakların tanınacağını ve Suriye’nin kuzeyindeki bazı bölgelerinin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı koruyacağını belirttiği ifade edildi. Ancak rejim ile terör örgütü arasında bir uzlaşmanın sağlanamadığı öğrenildi.

SDG İLE REJİM, KAMIŞLI'DA DA GÖRÜŞTÜ

Dün de merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sorumluları ile Suriye rejimi yetkililerinin Kamışlı kentinde bir araya geldiklerini aktardı. Gözlemevi, görüşmede, ABD’nin çekilme kararı ve sahadaki son gelişmelerin ele alındığını bildirdi. Gözlemevi ayrıca SDG’nin kontrolündeki bazı petrol tesislerinin de rejime teslim edilmesinin gündeme geldiğini ifade etti.

PKK ELEBAŞLARI, GEÇİŞİ SÜYELMANİYE'DEN YAPTI

Talabani’nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) Türkiye ile ilişkilerini yeniden düzenlemek amacıyla Süleymaniye, Halepçe, Raperin ve Germiyan bölgelerindeki PKK’nın siyasi uzantısı konumundaki yapıların kapatılması konusundaki hamlesi sonrası PKK heyetinin Süleymaniye üzerinden Şam’a geçmesi dikkatleri çekti.