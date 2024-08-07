'Tereddüt Çizgisi' ENKA Açık Hava Sineması'nda

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ENKA Sanat’ın Başka Sinema iş birliğiyle hazırlanan film seçkisi, 12 Ağustos Pazartesi akşamı Greta Gerwig’in yönettiği, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Barbie ile devam ediyor. Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera’nın rol aldığı film, Barbie’nin, arkadaşı Ken ile birlikte gerçek dünyada kimliklerini keşfetmesini konu alıyor.

Selman Nacar’ın yönettiği, Dünya prömiyerini Venedik’in Orizzonti bölümünde yapan ve 43. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve FIPRESCI ödüllerini kazanan yerli yapım Tereddüt Çizgisi, 14 Ağustos Çarşamba akşamı perdeye yansıyor.

REKLAM Bir cinayet zanlısını savunurken kendisiyle yüzleşmek zorunda kalan bir avukatın hikâyesini konu alan filmde, Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak rol alıyor. Seçki kapsamında, dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye alan Bir Düşüşün Anatomisi (Anatomy of a Fall), 16 Ağustos Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Bir evliliğin dinamiklerini mercek altına alan bu psikolojik gerilimde Sandra Hüller, Jehnny Beth, Samuel Theis rol alıyor. Gösterimleri için biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.