Terbiyeli köfte yoğun kıvamı ile çok leziz bir çorbadır. Çocuklarınıza da bu çorbayı mümkün olduğu kadar sık içirin.
Terbiyeli Köfte İçin Gereken Malzemeler:
Köftesi İçin ;
200 gr kıyma
Yarım su bardağı köftelik bulgur
1 yumurta
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
Terbiyesi İçin ;
1 su bardağı yoğurt
1 yumurta
2 yemek kaşığı un (Tepeleme)
Üzeri İçin ;
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı kuru nane
Yapılışı:
Önce köfteleri hazırlayalım.
Soğanları küçük küçük doğrayalım.
Sarımsakları ezelim.
Tüm köfte malzemelerini yoğurma kabına alıp iyice yoğuralım.
Bir tepsiye az miktarda un serpiştirelim.
Köfteleri misket büyüklüğünde elimizde yuvarlayıp unlu tepsiye atalım.
Tepsiyi iki elimizle sallayalım.
Böylelikle un, köftelerin her yerine eşit dağılmış olsun.
1,5 litre suyu Kettle ile kaynatalım.
Su kaynarken terbiyeyi hazırlayalım.
Yoğurt, un ve yumurtayı çırpıcıyla iyice karıştıralım.
Kaynamakta olan sudan biraz terbiyeye ekleyip hızlıca çırpalım.
Kaynayan suyu tencereye alalım.
Terbiyeyi yavaş yavaş kaynar suya ekleyelim.
Bir taraftan çırpıcıyla karıştırmaya devam edelim.
Çorba kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edelim.
Kaynayınca köfteleri ekleyelim.
Ara sıra karıştırarak köfteler pişinceye kadar yaklaşık 20 dk kısık ateşte pişirelim.
Pişen çorbayı ocaktan alalım.
Tuzunu ilave edip karıştıralım.
Sosu için; 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvıyağı eritelim.
Naneyi ekleyip kavuralım. Bu sosu tenceredeki çorbamıza ekleyip karıştıralım. Nefis çorbamız hazır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Kıyma hazırlanırken, 1 tatlı kaşığı irmik de katabilirsiniz. B u köftelerinizin daha sıkı ve tane tane olasını sağlar.
Köfteniz kıvam almazsa, un ekleyerek bu açığı kapatabilirsiniz.
Köftelerinize şekil verirken elinizi hafifçe suya batırın.
Pişirmeden önce minik köfteleri un serpilmiş bir tepside, her taraflarına hafif un bulaşacak şekilde sallayın.
Suya attığınızda birbirlerine değip yapışmasını önlemek için bu işlemi yapmanızı öneririm.
Yemeğiniz pişerken undan dolayı oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla kenara alın.
Terbiyesini yaparken yumurta sarısını iyice çırpın.
Yumurta sarılarının pişmemesi için yemeğin suyundan bir kepçe alarak birbirine iyice karıştırın.
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