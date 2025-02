Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kadınların yaralarını, dayanışmayla nasıl iyileştirebileceğini hem duygusal hem de eğlenceli bir dille anlatan 'Terapi'nin özel gösterimi UNIQ İstanbul'da gerçekleşti. Puxi Performans Sanatları'nın ilk oyunu olan 'Terapi'yi izlemeye gelenler arasında Hatice Aslan, Alper Kul ve eşi Aylin Kontente de vardı.

Hatice Aslan, basın mensuplarının, "Hiç terapi aldınız mı?" sorusuna, "Tabii ki... Almamak büyük hata. Doğru insandan almak önemli tabii. İşini doğru yapan da ticarete döken de var. Araştırma yapmak lâzım" yanıtını verdi.

Alper Kul ile Aylin Kontente'ye bir gün öncesinde, "13 yıl sonra ilk kez dışarı çıktık" sözlerinin hatırlatılması üzerine Kul; "Dün eve gitmedik. Yarın da bir etkinlik var" diyerek, espri yaptı. Alper Kul, SHOW TV'nin sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'u özleyip özlemediğinin sorulması üzerine; "Özlemez olur muyum? Ömrümün yüzde 25'i orada geçti. Hep kulisteyim zaten" yanıtını verdi. Aylin Kontente, evlilik terapisiyle ilgili sorular karşısında; "Kişisel terapi bence daha önemli... İnsan kendini düzeltsin o da ilişkiye yansıyor" ifadelerini kullandı.

Can Çelebi'nin kaleme aldığı, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği 'Terapi'nin başrollerinde; Begüm Kütük Yaşaroğlu ve Gamze Süner Atay yer alıyor. Yardımcı yönetmenliğini Tuna Gürçoşkun'un, video prodüksiyonu Tolan Yapım'ın üstlendiği oyunun müzikleri ise Teoman imzasını taşıyor.

Projenin yapımcısı olan Erdil Yaşaroğlu görüntü alan basın mensuplarına; "Beni hiç çekmeyin, hep aynı şeyleri giyiyorum, eskilerden kullanabilirsiniz. Bir sürü şeye karar vermek zorundayız bir de bununla uğraşmayalım. Arada yıkıyoruz" diyerek, espri yaptı.

Erdil Yaşaroğlu, gazetecilerin "Begüm (Kütük) hanım, isterse stilinizi değiştirir misiniz?" sorusuna; "O sevecekse istediğini yaparım" yanıtını verdi. Kendinden bahseden karikatürist; "Sürekli heykel yapıyorum. Hikâye anlatıcılığı, sıklıkla yazı yazıyorum" diye konuştu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasına Yaşaroğlu; "Henüz plan yok. Bu projeye odaklandık" dedi. Yaşaroğlu, "Begüm Hanım'ın size alıp unutamadığınız hediye oldu mu?" sorusuna; "Kendisi zaten hediye. Begüm'ün olması benim için hediye. Zaten özel günler insanı değilim. Doğum günlerimi hatırlamam. Begüm'ün söylemesiyle 10 yılda bir doğum günümü kutlarım. Begüm Hanım'ın doğum gününü unutmuyorum" diye cevap verdi.

DAYANIŞMANIN GÜCÜYLE ÖZGÜRLEŞEN İKİ KADININ HİKÂYESİ

Oyun hakkında konuşan yazar Can Çelebi; "Kadınlar farklı farklı zincirlerle bağlanmış olsalar da birbirlerinin kilitlerini açacak anahtarları daima içlerinde taşırlar. Düşmanı da olsa, ezilen her sesin yankısı, kırılan her zincirin şiddetiyle yakınlaşır, bir diğerinin özgürlüğüne giden yolu açmak için sarar, destekler ve bir araya gelirler" dedi.

"HAYAT; BİR OYUN DEĞİL"

Yönetmen Yunus Emre Bozdoğan ise "Erkek egemen toplumda kadınlara yapılan haksızlıklara ancak kadınlar birleşerek karşı durabilir" ifadelerini kullanırken Oyuncu Gamze Süner Atay da "Bir tahterevallideyiz, hem eğleniyoruz hem korkuyoruz. Dengede durana kadar oyun devam ediyor. Oysa hayat bir oyun değil ki" dedi.

'Yvonne Sesselaar'a hayat veren Begüm Kütük Yaşaroğlu ise "Terapi'de, bir sırrın açığa çıkmasıyla başlayan hesaplaşmada tam düğümler çözülüyor derken, iki kadının kendiyle yüzleşmesi ve dayanışmaya giden yolculuklarını mizah ve duygu dolu sahnelerle seyirciye aktarıyoruz" şeklinde konuştu.