Tepsi Minare'nin saati 143 yıldır zamanı gösteriyor

Genç, Özyurt'a vefa göstergesi olarak Teşekkür Belgesi verdiklerine işaret ederek, şöyle dedi:

"Bu saat, saatlerin ilk örneklerinden ve bunu yapacak, tekniğinden anlayacak usta hemen hemen yok denecek kadar az. Halit bey de babasından bu saatin yapımını, onarımını bildiği için sürekli kendisiyle iletişimdeyiz. Saatin rutin bakımını ücretsiz yapmakta. Antika olduğundan mekanik saati herkes yapamıyor. Zamanında Konya, İstanbul ve Ankara'dan usta getirmiştik ama Halit abi gibi usta bulmak zor, saatin doktoru, her şeyiyle saate hakim."