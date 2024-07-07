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        Haberler Magazin Teoman, gitarını satıyor

        Teoman, gitarını satıyor

        Teoman'ın kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarı, çocuklar için açık artırmaya çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 07.07.2024 - 09:50
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        Teoman, çevrimiçi olarak gerçekleşecek olan Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında 30 yıllık gitarını satışa çıkaracak.

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        8 Temmuz saat 21:21'de düzenlenecek olan müzayedede Teoman'ın kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarı, çocuklar için açık artırmaya çıkacak. Elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.

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