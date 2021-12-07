Türk düşünür ve felsefeci Teoman Duralı vefat etti. Sosyal medyada gündem konusu olan Teoman Duralı'nın kısaca hayatını ve kitaplarını sizler için derledik...
TEOMAN DURALI KİMDİR?
Teoman Duralı, 7 Şubat 1947'de Kozlu, Zonguldak'ta doğdu. Babası Türk, Annesi ise Alman asıllıdır. İlköğrenimini Zonguldak ve Ankara'da yaptı. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesinde Biyoloji ve Felsefe bölümlerinde okudu. Üniversiteden 1973 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde okurken Nermi Uygur'un kendisine asistanlık teklifi etmesiyle 1975 yılında mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. 1977 yılında biyoloji felsefesine dair teziyle doktora çalışmasını bitirdi. 1978 yılında NATO bursu ile Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Mayıs 1982'de yardımcı doçent, Ekim 1982'de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tezle doçent ve 1985'te ABD Penn State University'de tamamladığı "Kant'ın A Priori Bilgi İstidâdı" adlı çalışmasının ardından 1988'de mezun olduğu bölümde profesör oldu. 1992-1993 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-1997 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun mâli desteğiyle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde araştırma gezisinde bulundu.
Bir dönem Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Fakültenin felsefe bölümünü kurdu. Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 2016 yılında aldığı karar uyarınca Teoman Duralı'ya verilen Fahri Doktora Payesinin takdim töreni, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Hâlen İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinde felsefe bölümlerinde dersler vermektedir. Ayrıca Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisinin yayın yönetmenliğini yapmaktadır. İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dillerini bilmektedir.
Özel Hayatı
Futbolu çok sevdiğini ve hayatta militanca duygularla bağlandığı tek şey Galatasaray olduğunu söyler. Babasının anne tarafı Çerkes, baba tarafı Türkmen. Annesi Alman, eşi Fransız asıllıdır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
TEOMAN DURALI'NIN KİTAPLARI
- Omurgasızlaştırılmış Türklük (2012)
- Sorun Çağının Anatomisi - Çağımızın Felsefece Teşrihi (2009)
- Çağdaş Küresel Medeniyet (2006)
- Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995)
- A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint (1996)
- Çağdaş Küresel Medeniyet
- Sorun Nedir? (2006)
- Canlılar Sorununa Giriş
- Biyoloji Felsefesi
- Felsefe-Bilim Nedir? (2006)
- Aklın Anatomisi Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi (2010)
- Felsefe-Bilimin Doğuşu (2011)
- Kutadgubilig Türkçenin Felsefe Sözlüğü (2013)
- Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982)
- Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992)
- Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996)
- Gılgamış Destanı (Giriş İle Tercüme)
- Felsefe-Bilime Giriş (1998)
- Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000)
- Çağdaş Küresel Medeniyet (2006)
- Teoman Duralı'yla Üç Konuşma / Bilim - Felsefe - Evrim Teorisi
- Sorun Çağının Anatomisi
- Deniz ve Kaşiflik (şiir)
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