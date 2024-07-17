Teoman'a oyuncak araba hediye edildi

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR ROCK STARA OYUNCAK ARABA HEDİYE EDİLİYOR"

Her konserinin son 3 şarkısında seyircisini sahne önüne çağıran Teoman'a dün akşamki konserinde bir de sürpriz vardı. 10 yaşında bir erkek çocuğu ailesi ile geldiği konserde Teoman'a oyuncak araba hediye etti. Kariyeri boyunca sahneye farklı hediyeler geldiğini söyleyen sanatçı; "Türkiye'de bir rock stara ilk kez oyuncak araba hediye ediliyor. Teşekkürler." diyerek alkışlar eşliğinde konserini bitirdi.