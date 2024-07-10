Tenis topunun yüzeyi neden tüylü? Tenis topunun rengi çok şey anlatıyor!
Çağlar arası bir tutkuyla bugünlere ulaşan tenis, meraklıları için büyük bir oyun. Sporla ilgilendiyseniz belki bir dönem siz de tenise başlamayı düşünmüş olabilirsiniz. Tenis, dışarıdan öyle görünmese de çok fazla detayı olan bir spor! Topun rengi bile bazı şartlara göre belirleniyor...
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Yaz aylarında parkların bahçelerin spor yapanlarla dolu olması insana tarifsiz bir neşe veriyor! Hele sahil bölgelerinde, denizi izleyen kortlarda tenis oynayanları görmek... Ülkemizde tenise olan ilgi her zaman belli bir zumreye ait gibi düşünüldü ama artık zaman değişti. Tenis, özellikle genç kuşak için epey popüler sporlar arasında.
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Tenis hem spora özel kişisel malzemeler kullanılması gerektiği için hem de bu spor için hususi kıyafetler tercih edildiği için havalı bulunuyor. Doğru raket seçmek, iyi top bulmak tenisle ilgilenenlerin rutin uğraşları arasında. Tenis topu, diğer tüm sporlarda kullanılan toplardan farklı bir özelliğe dahip: Tüylü ve renkli.
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Basketbol topunun genellikle kiremit renginde olması gibi tenis topunun da genelikle yeşil bir renkte olması çoğumuzun dikkatini çekmiştir. Peki hakikaten nedir bu tenis topunun gizemi?
Tenis topları genellikle 6,8 cm büyüklüğünde oluyor ve bu topların dış kaplaması keçeden yapılıyor. Yunuşak yapısına rağmen zıplayabilen bu topların renginin bir anlamı var! Tenis topunun uşaktan bakınca yeşili andıran aslında yeşile çalan fosforlu sarı bir tonu olur.
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Bugün hala tenis sporunda kullanılan o topun tarihi bayağı eski! Teniste 1870'li yıllardan beri aynı top kullanılıyor. "Tenis bu kadar eski miymiş ya" diye şaşırmış olabilirsiniz! Bizim ülkemizde popüler olmasa da yüzyıllardır yapılan çok fazla spor var.
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İngiltere'de ortaya çıkan tenis sporu önceleri kriket sahalarında oynanırmış ve topun rengi 30 sene öncesine kadar çoğunlukla beyazmış. Tenis toplarını geliştiren ise İngilizler değil Almanlar olmuş. Tabii bunda vulkanize lastiğin icat edilmiş olmasının da payı epey büyük...
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Uluslararası Tenis Federasyonu, sporun belli bir temele oturtulması için bazı kararlar almış. Tenis topunun çapı, rengi ve dokusu belli şartlara bağlanmış. ABD Tenis Federasyonu'na göre tenis topu sadece beyaz ve sarı olabilir! Resmi tenis topu rengi de aslında optik sarı adını verdikleri bir renk.
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Oldukça fosforlu bir görüntüye sahip olan optik sarı tenis topları, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun 1972 yılında yaptırdığı bir araştırmadan sonra hayatımıza girmiş. Televizyonun hayatımıza girmesi her şeyi olduğu gibi tenisi de etkilemiş desek ne derdiniz?
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Renkli televizyonlarda optik sarı gibi floresan renklerin çok daha net göründüğünün fark edilmesi üzerine tenis topları bu renkte üretilmeye başlamış. Hatta yeni tenis topu rengini bir turnuvada bizzat Mike Davies takdim etmiş!
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Keçe kaplama ile akışkanlığı kesmeyi başaran tasarımcılar sabit renklerini de nihayet bulmuşlar! Evet, doğru okudunuz. Tenis topunun keçeyle kaplanmasının nedeni korttaki aerodinamik sürüklenme gücünü azaltabilmek ve topa vuruşların daha etkili olmasını sağlamak!
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Uluslararası Tenis Federasyonu ile ABD Tenis Federasyonu, dünya genelinde tenise olan ilgiyi artırmak için kırmızı, turuncu ya da direkt yeşil renkli toplar üretmeyi de denemiş ancak bu top renkleri profesyonel turnuvalarda pek görülmez. Renkli toplar amatörler için hala kullanılıyor...
Profesyonel tenisçilerin topu optik sarı olur. Çocuklar ve amatörler hızı daha düşük olan yeşil, kırmızı ya da turuncu topları kullanır. Artık tenis oynayan birini gördüğünüzde kullandığı topa bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz!