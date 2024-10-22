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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! - Futbol Haberleri

        Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:53
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        Temsilcilerimizin hakemleri açıklandı!
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        UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin bu haftaki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

        UEFA AVRUPA LİGİ

        23 Ekim Çarşamba

        17.30 Galatasaray - Elfsborg: Matej Jug, Slovenya

        24 Ekim Perşembe

        22.00 Fenerbahçe - Manchester United: Clement Turpin, Fransa

        22.00 Lyon - Beşiktaş: Harm Osmers, Almanya

        UEFA KONFERANS LİGİ

        24 Ekim Perşembe

        19.45 NK Celje - Başakşehir: Oleksii Derevinskyi, Ukrayna

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