Temmuz ayı enflasyon verileri 2025 bekleniyor! TÜİK Temmuz enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Temmuz ayı enflasyon rakamları 2025 için beklenen gün geldi. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek açıklamalara odaklandı. Yılın altıncı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için ilk veri ortaya çıkmış olacak. Peki, TÜİK Temmuz enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte 2025 Temmuz ayı enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi...
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Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev ve iş yeri sahipleri ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın altıncı enflasyon verisi ile Ağustos ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2026 Ocak zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü TÜİK’e çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
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2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇILANACAK?
2025 Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Temmuz ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.
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Kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılan TÜFE rakamları, ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar için büyük önem taşıyor.
Ayrıca memur ve emekli maaş zamlarının hesaplanmasında da bu veriler baz alınıyor.
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TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.
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HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE OLDU?
TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.
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YILIN İLK 6 AYINA AİT ENFLASYON ORANLARI
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
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