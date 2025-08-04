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        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ZAMMI AĞUSTOS 2025: TÜİK TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç? Konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama

        Kira zammı hesaplama Ağustos 2025: TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?

        Ağustos ayı kira artış oranı 2025 için beklenen gün geldi. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verilerini oluşturacak Temmuz ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak ve böylece Ağustos ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada Ağustos ayında sözleşme yenileyecek ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların gözü TÜİK'e çevrilmiş durumda. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Peki TÜİK TÜFE verileri ile 2025 Ağustos ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama formülü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 08:13 Güncelleme: 04.08.2025 - 08:14
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        • 1

          Ağustos ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Temmuz ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Temmuz enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Ağustos ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2025 Ağustos kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları, bu ay sözleşme yenileyecek olan vatandaşların gündeminde yerini aldı. Peki; TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.

        • 2

          2025 TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

          Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan Temmuz ayı enflasyon rakamları 4 Ağustos 2025 Pazartesi bugün saat 10.00'da açıklanacak.

        • 3

          2025 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?

          Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranı belli olacak.

        • 4

          GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

          Haziran ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu.

          Buna göre, Temmuz ayında konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak şekillendi.

        • 5

          KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

          Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

          Kira zam oranı: 43,23

          Kira zam bedeli: 4.323 TL

          Zamlı kira bedeli: 14.323 TL

        • 6

          ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

          Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

          İş yerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

        • 7
        Gözler Temmuz ayı enflasyon verilerinde
        Gözler Temmuz ayı enflasyon verilerinde
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