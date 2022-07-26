HAZİRAN AYINDA NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.