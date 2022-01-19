Temizlik işi görüşmesinde iğrenç teklif!

İHA

Eskişehir'de yaşayan Seher Sarıkaya, iş ilanı için sosyal medyadan ulaştığı kişinin ahlaksız teklifine maruz kalınca hayatının şokunu yaşadı.

Temizlik işi yapan Seher Sarıkaya, sosyal medyada iş ilanlarına bakarken, "Pazar günü ev temizliği yapılacak" diye paylaşım yapan Sevcan U.'ya mesaj yoluyla ulaştı. Temizlik yapılacak evin adresini öğrenen Sarıkaya, ücret konusunda da anlaşmaya vardığı Sevcan U.'nun mesajlaşma esnasında yazdığı "Gel beraber çalışalım, günlük bin TL kazanırsın" teklifi karşısında şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medya hesabından o mesajları ifşa eden Sarıkaya, "İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı?" sözleriyle olaya tepki gösterdi.

'İNSANLAR BU KADAR KÖTÜ OLMAK ZORUNDA MI?'

Ahlaksız teklifi ifşa eden Seher Sarıkaya, "Bazen gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsanlar ekmek parası kazanmak için verdikleri mücadele bu olmamalı. İnsanlar bu kadar kötü olmak zorunda mı? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Sosyal medyadan da günlük iş bakıyordum. Sevcan U.'nun temizlik işi ilanını görünce mesaj attım. Fiyat konusunda anlaştık. Sonra 'Ben evde çalışıyorum evde müşterim var, gitsin yazacağım' dedi. Ben de o an yaptığı iş doğrultusunda şüphelendim.

ŞOK OLDUM VE TERSLEYİP, KONUŞMAYI BİTİRDİM

Sonrasında bana 'Evli misin' diye sordu. O an niyetini anladım. Bana 'Gel beraber çalışalım günlük bin TL kazanırsın' diye ahlaksız teklifte bulundu. Şok oldum ve hemen tersleyip, konuşmayı bitirdim. Böyle olaylarla vatandaşlar çok sık karşılaşıyor. Bu tür olayların son bulmasını diliyorum" dedi.

Seher Sarıkaya, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyardı.