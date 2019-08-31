Temizlik Benim İşim haftanın birincisi kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Haftanın kazanan ismi herkesi şaşırttı. Birinci olan aday tam 10 Bin TL ödül aldı. İşte Temizlik Benim İşim'de yaşanan son gelişmeler...

TEMİZLİK BENİM İŞİM'DE NELER OLUYOR?

Her hafta beş kişinin yarıştığı yarışmada, her gün bir yarışmacı pis mi pis bir evi 4 saat içinde temizliyor. Gün sonunda rakiplerinden ve Kadir'den puan alan yarışmacılar cuma günü toplam puanlarını öğreniyor. En yüksek puanı alan isim de büyük ödül olan 10 Bin TL'nin sahibi oluyor.

Kadir'in bütün hafta yarışmacılara temizlikte yardım etmesi ise izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Çünkü Kadir manileriyle de sözleriyle de herkesi kırıp geçiriyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Heyecanın eksilmediği Temizlik Benim İşim'de bu hafta yine gerginlik bitmedi. Nur Hanım bu hafta tartışmaların odağı olsa da, finalde tüm adaylar olaya dahil oldu.

Temizlik Benim İşim 30 Ağustos haftanın birincisi 17 puan alan Semra Hanım oldu.

Semra Hanım kimdir?

Semra Genç 47 yaşındadır. Ev hanımıdır.