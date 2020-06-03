Temizlik Benim İşim Hülya neden diskalifiye oldu? Temizlik Benim İşim son bölümde neler yaşandı? soruları yarışmanın izleyicilerinin gündeminde. Temizlik Benim İşim'de bugün, hafta başından beri yaptığı yorumlarla gerilimi yükselten Hülya temizlik yaptı. Sıra Hülya'nın temizliğini yorumlama ve puanlama anına geldiğinde ise gerilim tavan yaptı. Kadir Ezildi'nin de çileden çıktığı ve sesini yükselttiği anlarda Hülya diskalifiye edildi. Temizlik Benim İşim son bölüm detayları haberimizde.

TEMİZLİK BENİM İŞİM'DE HÜLYA NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Temizlik Benim İşim'in bu haftaki yarışmacıları arasında bulunan Hülya, haftanın ilk gününden itibaren sert tavırlarıyla öne çıkıyordu. Bugün de temizlik sırası Hülya'daydı. Temizliğin ardından diğer yarışmacıların Hülya'ya yaptığı eleştirilere Hülya çok daha sert tavırlarla karşılık verdi.

Gerilim yükselince Kadir Ezildi müdaha etti. Hülya'nın izleyicilere ve yarışmacılara saygısızlık ettiğini söyleyen Kadir Ezildi, Hülya'nın dışarı çıkmasını istedi ve Hülya'yı diskalifiye etti. Hülya'nın hafta başından itibaren verdiği tüm puanlar iptal edilirken yarışma yarın Elsin'in temizliğiyle devam edecek.

HÜLYA'NIN YORUMLARI GERGİNLİK YARATMIŞTI

Hülya'nın Temizlik Benim İşim'de bu haftanın ilk yarışmacısı Emine ve ikinci yarışmacısı Sevgi'ye yaptığı yorumlar oldukça ağırdı.

Hatta öyle ki Sevgi, Hülya'nın yorumlarının ardından göz yaşlarını tutamamıştı.