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        Haberler Bilgi Ekonomi Temettü takvimi Mart 2025: Mart ayında kar payı temettü verecek firmalar ve temettü miktarları

        2025 Mart ayı temettü takvimi: Bu ay hangi firmalar ne kadar temettü verecek?

        Mart temettü takvimi işlemeye devam ediyor. Birçok firma, kâr payından hisse sahiplerine temettü dağıtacağını açıkladı. Açıklanan verilere göre, hisse başına temettü tutarları 45.0500 T2ye kadar çıkıyor. İşte, Mart ayı güncel temettü takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 17:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:14
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        • 1

          Mart temettü takvimi araştırılıyor. Mart ayı içinde birçok firma kâr oranından, yatırımcılarına temettü payı verecek. Her firma ayrı tarihlerde hissedarlarına ödeme yapacak. İşte, 2025 Mart ayı güncel temettü takvimi...

        • 2

          2025 MART TEMETTÜ TAKVİMİ

          Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C

          Bist kodu: ISCTR

          Temettü (net): 0.1548 TL

          Ödeme tarihi: 28.03.2025

          Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

          Bist kodu: TUPRS

          Temettü (net): 6.6172 TL

          Ödeme tarihi: 28.03.2025

          Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

          Bist kodu: EGEEN

          Temettü (net): 45.0500 TL

          Ödeme tarihi: 28.03.202

        • 3

          Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

          Bist kodu: FMIZP

          Temettü (net): 0.5993 TL

          Ödeme tarihi: 28.03.202

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Bist kodu: ISMEN

          Temettü (net): 4.8167 TL

          Ödeme tarihi: 28.03.202

          Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

          Bist kodu: ANSGR

          Temettü (net): 3.5700 TL

          Ödeme tarihi: 28.03.202

        • 4

          Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: BRISA

          Temettü (net): 1.8102 TL

          Ödeme tarihi: 28.03.202

          Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

          Bist kodu: ANHYT

          Temettü (net): 4.9419 TL

          Ödeme tarihi: 26.03.202

          Akbank T.A.Ş.

          Bist kodu: AKBNK

          Temettü (net): 1.0387 TL

          Ödeme tarihi: 26.03.202

        • 5

          Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş.

          Bist kodu: AGESA

          Temettü (net): 4.7222 TL

          Ödeme tarihi: 26.03.202

          Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

          Bist kodu: NUHCM

          Temettü (net): 8.5850 TL

          Ödeme tarihi: 25.03.202

          Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

          Bist kodu: AKCNS

          Temettü (net): 5.3287 TL

          Ödeme tarihi: 24.03.202

          Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          Bist kodu: MSGYO

          Temettü (net): 0.2480 TL

          Ödeme tarihi: 18.03.202

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