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Filistin-İsrail çatışmasına, Hamas’ı bir terör örgütü olarak görüp görmediklerine ilişkin soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, “İsrail fiilen üzerinde yaşadığı toprakları BM kararlarına uymayarak işgal etti. ABD arkasında durunca bu direncin ortadan kalkması mümkün değil. Filistinliler sadece kendi topraklarına sahip çıkıyorlar. Bir Abbas hükümeti tarafından temsil edilen devlet var. Bir de toprakları işgal edilirse direnç gösterecek olan Hamas diye bir grup var. Hamas’ı bir terör örgütü olarak mütalaa etmiyorum. Sayın Erdoğan da biz Hamas’ı terör örgütü olarak görmüyoruz dedi” değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti’nin İstanbul’da düzenleyeceği Gazze mitingine ilişkin Karamollaoğlu, “İstanbul’da bir miting tertip ediyorlar. Bu benim garibime gitti. Sanki bir şov amacı taşıyor. Siyasi partiler aslında miting yapmaz, halk miting yapar. Sayın Erdoğan güç gösterisi yapmak istiyor. Mitinge genel bir davet oldu; özel bir davet gelmedi” dedi.

“TAVİZ VERİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu andaki jeopolitikle başının dertte olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bir tarafta ekonomi tarumar olmuş; dikiş tutmuyor. Fiyatlar sürekli artıyor. Hükümet bunu önleyebilecek bir güce sahip değil. Bunu önleyebilecek politikaları da yok. Türkiye’nin bir numaralı sorunu israf. Eksi rezerv ne demek? Rezerv var olan şeydir. Bunu, biraz milleti kandırma olarak görüyorum. Bu kadar borç altında Merkez Bankası ayakta durabilir mi? İktidar, zor bir dönemeçten geçiyor. Parayı kontrol edenler Siyonist gruplar. Onlarla ters düşerseniz parayı alamazsınız. Parayı mutlaka siyasi amaç için kullanıyorlar. Para en büyük silah. Bu gelişmeler bizi endişeye sevk ediyor. Dışarıya bağlanmadan problemlerimizi çözmek zorundayız. Bunun için bambaşka bir anlayış gerekiyor.”

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MUHALEFET KONUSUNDA ÖZELEŞTİRİ

Muhalefet görevini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Karamollaoğlu, “Gelecek Partisi ile grup kurarak sinerji oluşturduk. Meclis Başkanlığı bize bir yer veremedi. Bunu Sayın Bahçeli çözdü. Kendisine müteşekkiriz. Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir birim değildir. Bu yaklaşım doğru değil. Konuları net olarak gündeme taşıyoruz; taşımaya da devam edeceğiz” dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Altılı masayla ilgili işbirliği sürecinde hep yapıcı davrandığını, sesini yükseltmediğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Seçime birkaç hafta kala Altılı Masa’nın başarılı olacağı görünüyordu. Yüzde 51.6 rakamını birkaç hafta kala arkadaşlarımız gördü. Ancak sonuç öyle çıkmadı. Bu sonucu kendi içinde kavgalı olanlar abartma yoluna gittiler. Ben aynı kanaatte değilim. Yüzde 48 bile olsa bunun hezimet olduğunu düşünmüyorum. Her şeye rağmen seçimi kıl payı kaçırdık. Bir başarısızlık var ama anlaşılabilir bir başarısızlık; hezimet değil. Meral Hanım da süreçte farklı bir tavır izledi. Bu, vatandaşlarda bir güvensizliğe yol açtı.”

Beş ay sonra mahalli seçimler olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, “Seçim, vatandaşlarımızın üzerinde nasıl bir intiba doğurduğumuz konusunda bize izlenim verecek. Bu gereksiz ve lüzumsuz çekişmeler, vatandaşta tedirginlik doğurdu. Muhalefetin görevi sadece muhalefet etmektir. Muhalefet daha becerikli gibi gözükecekken daha dağınık görüntü sergiliyor. Vatandaşta bir hayal kırıklığı var gibi gözüküyor. Mahalli seçimlerde başarı gösterirse bu algı değişebilir” dedi.

SP AMBLEMİYLE SEÇİME

Bütün seçim bölgelerinde kendi amblemleriyle seçime gideceklerini vurgulayan Karamollaoğlu, “Ancak diğer partilerle dirsek temasını da bırakmayacağız. Seçimler bitti, Altılı Masa da bitti. Bizim tavrımız belli. Gelecek Partisi ile grubumuz olduğu için daha sıkı, daha yakın irtibatımız var.

CHP’de bir değişim olabilir de olmayabilir de o defter şimdilik kapandı gibi. Sayın Kılıçdaroğlu ile farklı bir diyalogumuz oluşmuştu. Yönetim değişmezse sayın Kılıçdaroğlu kendi politikalarını devam ettirecektir” dedi.

“ABD DÜŞMAN SAFINDA”

ABD-Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik Karamollaoğlu, “ABD bizim müttefikimiz idi, şu anda müttefikimiz değil. Karşı cephede. Kürecik Üssü’nün kapatılması gerekir. İsrail ise hedefini gizlemiyor. Vaat edilen topraklara yerleşmek istiyor” değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, İsveç’in NATO üyeliği konusunda ise, “Daha önce grubumuzu serbest bırakmıştık ancak bu defa öyle bir tavrımız olmaz. Kanaatimize göre İncirlik’in bir hükmü kalmamıştır. ABD Türkiye’yi sıkboğaz etmek için adımlar atıyor. Biz de buna karşı tedbirlerimizi almalıyız. Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değildir” dedi.