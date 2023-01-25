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Tekfen Holding ve TEMA vakfının (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kurucularından olan 97 yaşındaki Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti.

"YAPRAK DEDEMİZ'İ KAYBETTİK"

TEMA Vakfı, Ali Nihat Gökyiğit'in ölümüyle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Tema Vakfı'nın resmi Twitter hesabından da, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" cümleleriyle baş sağlığı mesajı yayınlandı.

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT KİMDİR?

Ali Nihat Gökyiğit 23 Şubat 1925'te Artvin'de doğdu. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği üzerine yüksek öğrenimini tamamladı. Robert Kolej'den arkadaşı Feyyaz Berker ile daha sonra Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olacak olan Tekfen Holding'i kurdu.

Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA'yı, yani Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın da kurucusudur. Aslen Gürcü kökenli Gogitidze ailesine mensuptur.

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