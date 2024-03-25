TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

TEM Otoyolu, İstanbul Gaziosmanpaşa mevkisinde seyir halindeki otomobil, iddiaya göre şerit değiştirmeye çalıştığı sırada önce yanında giden otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler otomobile ok gibi saplanırken, otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Akbalık (24) hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim Akbalık'ın kullandığı otomobil, şerit değiştirdiği sırada aynı yönde giden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akbalık'ın kullandığı otomobil savrularak Gaziosmanpaşa ayrımındaki bariyerlere çarptı.

BARİYERLER OTOMOBİLE SAPLANDI

Kaza sonrası bariyerler otomobile saplanırken, sürücü Halil İbrahim Akbalık(24) ve yanındaki Orhan Sarıkaya araçta sıkıştı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Akbalık ile Sarıkaya'yı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Akbalık ve Sarıkaya itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı.