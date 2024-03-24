Montella'dan rotasyon sinyali: Can Uzun, Arda Güler, Oğuz Aydın...

Özellikle elemelerdeki son maçlarda orta alanda İsmail Yüksek ile iyi bir uyum yakalayn Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu da Macaristan mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmadı.

Milli takım bu isimlerin de 11'e dönmesiyle, hem oyun hem de skor anlamında eleme gruplarındaki performansını yakalayabilir.