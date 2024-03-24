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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu

        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu

        Denizli'de 50 yaşındaki Mehmet Gökçe, eşi Ümmü Gökçe'yi ve arkadaşı 28 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ı çıkan tartışmanın ardından vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:25 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:25
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        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde takip ettiği eşi Ümmü Gökçe (48) ile yanındaki arkadaşı Mehmet Yılmaz'ı (28) tabancayla vurarak yaralayan Mehmet Gökçe (50), tutuklandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sevindik Mahallesi, Eskihisar Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Pamukkale ilçesinde otel sahibi olduğu öğrenilen Mehmet Gökçe, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ümmü Gökçe'yi takip etti.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Gökçe, eşi Ümmü Gökçe'nin eski çalışanı Mehmet Yılmaz'ın otomobiline bindiğini gördü. Yanlarına giden Mehmet Gökçe ile otomobilden inen Mehmet Yılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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        Gökçe, yanındaki tabancayla Mehmet Yılmaz'ı boynundan eşi Ümmü Gökçe'yi ise karnından vurdu. Gökçe, olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümmü Gökçe ile Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        "EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

        Ümmü Gökçe'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Mehmet Yılmaz'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi. Polise teslim olan Mehmet Gökçe, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

        Mehmet Gökçe'nin polisteki ifadesinde "Eşimin beni aldattığını düşündüğüm için takip ettim. Eşimi, Mehmet Yılmaz ile otomobilde gördüm. Yılmaz ile aramızda tartışma çıktı tartışırken bana saldırınca olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

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