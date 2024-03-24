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        Haberler Dünya Rusya'dan ABD'ye yanıt: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür

        Rusya'dan ABD'ye yanıt: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini ileri süren Beyaz Saray'a sert yanıt verdi. Zaharova, suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'i hatırlatarak "Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:50
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        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
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        Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini iddia eden ABD'ye, Kremlin'den yanıt geldi.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Belki Kennedy’i de DEAŞ öldürmüştür" dedi.

        Moskova'daki saldırıyı kim düzenledi?
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        Zaharova bugün Telegram'da yaptığı paylaşımda "Keşke kendi Başkanları Kennedy'nin suikastını da bu kadar çabuk çözebilselerdi. Ama hayır, 60 yıldan uzun bir süredir onu kimin öldürdüğünü bulamadılar. Belki de onu da DEAŞ yapmıştır? Crocus Belediye Binası'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar, Washington'dan Kiev'i aklayan her ifade kanıt olarak kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

        Zaharova, "ABD’li liberal demokratların, Kiev organize suç örgütünü yıllardır finanse ettiğini" söyledi.

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        ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

        Suikastın faili olarak yakalanan Lee Harvey Oswald ise gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürülmüştü.

        KONSER SALONUNA TERÖR SALDIRISI DÜZENLENDİ

        Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

        Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

        Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

        Yetkililer, saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 100'ü aştığını açıkladı.

        DEAŞ saldırıyı üstlense de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin henüz örgütün adını vermedi. Rusya Devlet Başkanı yaptığı açıklamada saldırganların Ukrayna'ya kaçmaya çalıştığını söyledi. Putin, "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı" dedi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise "Bu saldırının tek sorumlusu DEAŞ'dır. Ukrayna'nın herhangi bir dahli söz konusu değildir" diye konuştu.

        *Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.

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