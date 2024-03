Göbek yağınızı eritmek için sağlıklı beslenme planının bir parçası olarak bu yağsız proteinleri deneyebilirsiniz: Hindi, yumurta, yoğurt, süt ve peynir gibi az yağlı süt ürünleri.

