6. PROTEİN İÇERİĞİ YÜKSEK GIDALAR

Beslenme ve Diyetetik Akademisi Dergisi'nde 2016’da yayınlanan araştırmaya göre, protein tok kalmaya yardımcı olarak açlık hormonu düzeylerini düşürüyor. Bu durumun yanı sıra göbek yağı da dahil olmak üzere kilo vermede önemli olan yağsız kas oluşumu için de önemli olduğu biliniyor bu yüzden tercih edilmesi gerekebiliyor.