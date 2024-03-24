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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Portekizliler duyurdu: Galatasaray, Rafa Silva'ya teklif yaptı! - Galatasaray Haberleri

        Portekizliler duyurdu: Galatasaray, Rafa Silva'ya teklif yaptı!

        Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışamlarına da başladı. Sarı-kırmızılıların Benfica forması giyen Rafa Silva'ya teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 23:54 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:54
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          Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

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          Sarı-kırmızılıların Benfica forması giyen Rafa Silva'ya teklif yaptığı öne sürüldü.

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          Dış basında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rafa Silva'ya yıllık 3.5 milyon Euro'luk bir ücret teklif ettiği öne sürüldü.

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          Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Galatasaray, Benfica ile sözleşmesi bitecek Rafa Silva'yı transfer etmek istiyor.

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          Sarı kırmızılı ekibin 30 yaşındaki on numaraya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve her bir yıl için ise 3.5 milyon Euro'luk ücret önerdiği belirtildi.

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          Galatasaraylı yöneticiler ile pazarlığın sürdüğüne dikkat çekilen haberde, sarı kırmızılıların gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bu transferi tamamlamak istediği aktarıldı.

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          2016'dan bu yana Benfica'da oynuyan Portekizli futbolcu, Bu sezon 44 maçta sahaya çıktı ve 18 gol, 14 asistle dikkat çeken bir performansa imza attı.

          Kariyer sezonunu geçiren Rafa Silva Benfica formasıyla toplamda ise 318 karşılaşmada 90 gol, 78 asistlik katkı sağladı.

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