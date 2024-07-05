TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi
İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda midibüs sürücüsü kilometrelerce ters yönde ilerledi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen midibüsün sürücüsü trafiği tehlikeye attı. Otoyoldaki korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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TEM Otoyolu'da bir midibüsün sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkarırcasına bir davranışta bulundu.
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Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde yaşandı.
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Ankara istikametine giden midibüs sürücüsü, ters yönde hızla ilerlemeye başladı.
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Emniyet şeridindeki midibüs sürücüsü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden kilometrelerce bu şekilde ilerledi.
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Midibüs sürücüsü emniyet şeridinde hızla gittiği sırada hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.