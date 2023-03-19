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TEM Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Giriş: 19.03.2023 - 04:24 | Güncelleme: ABONE OL
TEM Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde Edirne istikametine seyir halindeki Soner Adıyaman'ın kullandığı 34 ZC 2019 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü Adıyaman ve araçta yolcu olarak bulunan Sinan Toprak çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilden yola savruldu. Diğer yolcu Murat Öztürk ise araç içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri Murat Öztürk'ü otomobilde sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Üç yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan Soner Adıyaman ve Sinan Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Murat Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.

Fotoğraf: AA

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