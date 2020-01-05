İHA

TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde seyir eden bir araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, TEM Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.