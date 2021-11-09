TEM'de 9 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

AA

TEM Otoyolu'nun Hereke Mahallesi mevkisinde, M.Y. idaresindeki 06 YA 1757 plakalı tır ile H.Y. yönetimindeki 34 EFT 743 plakalı otobüs çarpıştı. Kazaya, bu araçların arkasından gelen 5 otomobil ve 2 tır daha karıştı.

AA'nın haberine göre; yaralanan otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçtaki Y.T, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolun iki saat süreyle ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.