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        Haberler Gündem Güncel TEM'de otobüs yangını! | Son dakika haberleri

        TEM'de otobüs yangını!

        TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolun İstanbul Bağcılar mevkiinde çıkan yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:29
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        TEM'de otobüs yangını!
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        Bağcılar'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Hatay'dan Çorlu'ya seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 24 yolcunun indirildiği otobüsü duman ve alevler sardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangın nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı TEM Otoyolu'nda araç yoğunluğu oluştu. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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