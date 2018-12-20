Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, liderliklerini Volkan R. ve Emrah S.'nin yaptığı iki organize suç örgütü arasındaki silahlı çatışması sürüyor. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan Emrah S.'nin adamları Çağdaş G., Mustafa T. ve Çetin A. bir otomobille adliyeden ayrıldı. Volkan R.'nin liderliğini yaptığı rakip çeteye mensup H.K., C.M., B.A., M.O. ve Ş. isimli 5 kişi ise bu aracı otomobille takip etmeye başladı.

OTOMOBİLLERLE GİDERKEN ÇATIŞTILAR



TEM otoyolu Hasdal mevkisine gelindiğinde, takipteki araçtan Emrah S.'nin adamlarının bulunduğu otomobile seyir halindeyken ateş açıldı. Çağdaş G. ve Mustafa T. ağır yaralandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin Beykoz'daki bir adreste gizlendiklerini tespit etti. Operasyonda H.K., B.A. ve M.O. gözaltına alındı. Zanlıların gizlendikleri adreste yapılan aramalarda 3 silah bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.