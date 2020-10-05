Galatasaray'a transferin son gününde Telles piyangosu! Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles, Manchester United'a transfer oluyor. Oyuncu, işlemleri tamamlamak için Manchester'a gitti.

İngiliz ekibinin Porto'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

2016'da Telles'i 6.5 milyon euro'ya satan Cimbom, sözleşmeye kardan yüzde 10 pay maddesi koymuştu.

Böylece transfer gerçekleştiğinde Aslan'ın kasasına 1 milyon 350 bin euro girecek.

Manchester United'ın PSG'den ayrılan ve bir süredir boşta olan Edinson Cavani ile de sözleşme imzalayacağı belirtildi.