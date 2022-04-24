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Televizyon yayın akışı 24 Nisan 2022 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında hangi yapımlar var?

24 Nisan 2022 Pazar TV yayın akışı açıklandı! Bugün TV yayın akışında hangi diziler var?

24 Nisan 2022 Pazar günü yayın akışında hangi yapımların olduğu araştırılıyor. Dizi takipçileri bu akşam televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. 24 Nisan Pazar TV yayın akışında; Adı Sevgi, Yargı, Teşkilat, Survivor, Çok Güzel Hareketler yapımları yer alıyor. İşte, 24 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

24.04.2022 - 13:46 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • 24 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 24 Nisan Pazar akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    12:00 Gelin Evi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aziz

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı

    21:45 Yerli Sinema Köyden İndim Şehire

    23:30 Yabancı Sinema Ödeşme Zamanı

    01:30 Baba

    04:00 Yerli Sinema Kapıcılar Kralı

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Yabancı Sinema Köpek Didi’nin Çiftliği

    12:00 Dizi TV

    12:50 Kardeşlerim

    15:50 Hakim

    19:00 ATV Ana Haber

    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:20 Adı Sevgi

    00:30 Yalnız Kurt

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    05:25 Hz. Ömer

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Kadının Eseri

    12:30 Aşk Mantık İntikam

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:30 Yerli Sinema Doktor Civanım

    22:30 Yasak Elma

    00:45 Yerli Sinema Doktor Civanım

    02:30 Şevkat Yerimdar

    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    04:30 Her Yerde Sen

    06:00 Aşk Yeniden

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    13:00 Selim Yuhay ile Yollarda İkinci Evim

    14:00 Sadakatsiz

    16:15 Camdaki Kız

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Yargı

    00:15 Üç Kız Kardeş

    02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    05:15 5N1K

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