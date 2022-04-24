24 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı, Survivor All Star yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 24 Nisan Pazar akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;